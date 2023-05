600 meter adskiller to gymnasier - men tre bogstaver koster et af dem millioner i tilskud

Og det er dén forskel, Carsten Eriksen er utilfreds med.

- Min irritationen går på, at politikerne ikke sidestiller de gymnasiale uddannelser. Vi er sidestillet på lovgivning, på bekendtgørelse og på den overenskomst, vi skal ansætte lærere efter. Det eneste, vi ikke er sidestillet på, er på den økonomiske front. Så for at der skal være en fair behandling, skal vi også have lige muligheder for at drive skole, siger han.

Et par millioner mere på kistebunden hvert år ville kunne mærkes.

- Det ville betyde, at vi kunne tilbyde nogle flere valghold til vores elever og dermed give et bredere uddannelsestilbud, end vi kan i dag. Så i sidste ende ville det jo kunne gavne eleverne, og det ville muligvis også være med til at tiltrække nogle til udkanten frem for at skræmme dem væk, siger han.