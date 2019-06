Dorte er præst på Jelling Musikfestival: Jeg kan godt lide at udfordre mig selv

Lørdag har Dorte Buelund første arbejdsdag som præst på Jelling Musikfestival. Hun håber at kunne gøre noget for nogen under festivalen.

Det er normalt i kirken, man kan finde Dorte Buelund, men i dag er hun rykket udenfor og har erstattet sin præstedragt med en gul vest med teksten 'Præst'.

Mellem telte, mennesker og masser af festivalstemning går hun rundt på Jelling Musikfestival og spørger dem, hun møder: "Har I det godt?"

Dorte Buelund har første arbejdsdag som frivillig præst på festivalen i dag, og da hun blev spurgt, om det var en tjans for hende at være festivalpræst, sagde hun straks ja tak.

Som præst kan jeg godt lide at udfordre mig selv. Det er personligt stimulerende for mig at prøve nye ting. Dorte Buelund, præst, Vejle

- Jeg er da meget spændt her på min første arbejdsdag. Som præst kan jeg godt lide at udfordre mig selv. Det er personligt stimulerende for mig at prøve nye ting, siger Dorte Buelund, der til dagligt arbejder omtrent 15 kilometer fra festivalen i Vejle.

Dorte Buelund er draget af uforudsigeligheden

Under Jelling Musikfestival er der stort set hele tiden en præst til stede. Det er Dorte Buelunds opgave at være dér, hvor der er behov for hende. Nogle festivalgæster kan pludseligt få brug for en snak, mens andre kan opleve at få et angstanfald under en koncert, og så er Dorte Buelund klar til at være der for dem.

- Samaritterne på festivalen står for den fysiske del, mens vi præster står for den psykiske omsorg. Vi har altid tid til at snakke, siger Dorte Buelund, der også selv får noget ud af at være en del af festivalen:

- Mit arbejde som præst er normalt meget forudsigeligt. Jeg ved, hvem jeg skal tale med, og hvornår jeg skal tale med dem. Men på festivalen opstår det hele meget pludseligt, og det er fuldstændig uforudsigeligt.

Det handler om tryghed, omsorg og nærvær

Jeg håber, at jeg kan give nærvær, modspil og omsorg til dem, der har brug for det. Jeg håber, at jeg kan gøre noget for nogen ved festivalen i dag. Dorte Buelund, præst, Vejle

Dorte Buelund sværmer rundt mellem teltene på pladsen, og hun holder et vågent øje med festivalgæsterne. Hun sikrer sig, at alle har det godt.

Når gæsterne ser hendes vest, der bærer teksten 'præst', spørger flere af dem: "Er du rent faktisk præst?", mens andre spiller sangen Hallelujah på hendes vej.

Dorte Buelund håber, at hendes tilstedeværelse giver en tryghed blandt gæsterne.

- Jeg håber, at jeg kan give nærvær, modspil og omsorg til dem, der har brug for det. Jeg håber, at jeg kan gøre noget for nogen ved festivalen i dag, siger hun.