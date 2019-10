Overlæge fik tredjepladsen: Jeg ville selv have stemt på en af de to andre vindere

Selvom forskningsprojektet fra Sygehus Sønderjylland måtte nøjes med en tredjeplads, kan de 400.000 kroner i præmie sagtens bruges til mere forskning, fortæller overlæge.

Det var fem rigtig gode forskningsprojekter, der blev præsenteret ved finaleshowet i "Et Sundere Syddanmark".

Det mener overlæge Christian Backer Mogensen fra Sygehus Sønderjylland, der fik en tredjeplads med sit projekt, der handler om at skabe mere sammenhængende forløb mellem sygehus og plejehjem.

Vi kan sagtens ansætte en studerende eller lave nogle konkrete forsøg for pengene. Christian Backer Mogensen, overlæge, Sygehus Sønderjylland

- Hvis jeg selv skulle stemme, så havde jeg nok også valgt det projekt, der vandt anden- eller førstepladsen, afslører Christian Backer Mogensen lige efter prisoverrækkelsen.

Få stemmers forskel

Efter en tæt afstemning blev det forskningsprojektet om gigt på Odense Universitetshospital, der løb med andenpladsen lige foran projektet fra Sygehus Sønderjylland.

Men det forhindrer ikke Christian Backer Mogensen i at være godt tilfreds med de 400.000 kroner, der nu er på vej.

- Det er jeg både glad og teknemmelig for. Vi kan sagtens ansætte en studerende eller lave nogle konkrete forsøg for pengene, fortæller overlægen til TV SYD.

Håber på resultater om et til to år

Sygehus Sønderjylland har netop ansat en phd-studerende til forskningsprojektet, og Christian Backer Mogensen håber, at de første resultater af forskningen er klar om et til to år.