Jelling Musikfestival: Fem ting, du ikke må gå glip af

Jelling Musikfestival markerer sit 30 års jubilæum med musik i fire dage. Her er et udpluk af koncerter og andet, som du ikke bør gå glip af.

1. Helmig & søn og hovednavn torsdag

Torsdag er der for første gang i festivalens historie fuld festivalplads, hvor også hovedscenen åbner på festivallens første dag. Tidligere er den store scene først blevet taget i brug på dag to. Med topnavne som Hugo Helmig og hans far Thomas samt hovednavnet James Blunt på programmet torsdag er der noget at glæde sig til.

Briten Blunt åbner store scene kl. 19.15, og Thomas Helmig runder aftenen af samme sted. I mellemtiden går Helmig-junior, 19-årige Hugo, på Teltscenen kl. 20.35. Så det skulle være muligt af opleve først søn så far, hvis man skynder sig de få hundrede meter frem og tilbage mellem scenerne.

Britiske James Blunt fik i 2005 sit store gennembrud med "You're Beautiful". Han har gennem årene solgt flere end 20 mio. albums og 15 mio. singler.

I anledning af sit 30 års jubilæum har Jelling Musikfestival bygget en kopi af den oprindelige scene fra 1989. I baggrunden ses festivalens store scene anno 2018. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

2. Den Gamle Scene

Festivalen har genopført den allerførste scene fra det første festival i 1989. Dengang byggede man den selv på fire dage med materialer fra trælasten og træplader fra Gormshallen som scenegulv.

I Jysk Fynske Mediers Medietelt ved siden af den Gamle Scene, har festivalen fundet og samlet en masse af det, der har været skrevet om festivalen i årenes løb og sat sammen med fakta, film og sjove info fra hvert år. Lørdag og søndag vil der være en tegner i teltet, som rigtig gerne vil have fingre i alle festivalgæsters minder.

P4 Trekanten sender i alt syv timers direkte radio fra Den Gamle Scene torsdag, fredag og lørdag.

3. Det gamle hovednavn

Tilbage på den første festival i 1989 var gøgleren Erik Clausen hovednavnet. I år vender han retur i anledning af jubilæumet. Han kan opleves på Søpavillonen søndag kl. 17.10.

4. Lokale kunstnere

Torsdag:

Quasar Finalen, kl. 16.30

Fredag:

Jelling Swingeri, kl. 12.00 på Teltscenen

Fredericia-bandet Tainted Lady, kl. 20.45 på Ny Scene.

Lørdag:

Jacob Dinesen fra Tønder, kl. 14.10 på Scenen.

Søndag:

Neighbours & Friends, kl. 12.00 på Teltscenen

Jelling Bigband, kl. 12.15 på Alfreds.

Rasmus Bjergs John Mogensen Show, kl. 14.30 på Teltscenen.

5. Nickelback og festfyrverkeri

Det andet hovednavn er canadiske Nickelback, der er et af de mest populære rockbands gennem historien. Gennem de senste 20 år har bandet solgt 50 mio. singler og albums og er dermed det 11. mest sælgende band nogensinde.

De slutter festivalen af søndag aften kl. 21.15 på Scenen, hvorefter publikum sendes hjem til hverdagen med det traditionelle festfyrværkeri.

Se hele festivalprogrammet her.