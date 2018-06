Jobfest: Kommune vælter sig i arbejdspladser

Der er godt gang i beskæftigelsen i Horsens Kommune. På syv år er antallet af arbejdspladser steget mere end dobbelt så meget som på landsplan.

Læs også Se hvordan det går med jobvæksten i din kommune

Det er blevet lettere at finde et job at søge i Horsens Kommune. Siden 2011 er antallet af arbejdspladser i kommunen nemlig steget mere end dobbelt så meget som på landsplan. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Der er kommet 3000 flere arbejdspladser i Horsens Kommune, hvilket svarer til 10 procent. På landsplan er antallet af arbejdspladser steget med fire procent.

I Horsens Kommune er der i dag cirka 32.700 arbejdspladser. I 2011 var der cirka 29.650 arbejdspladser.

Det er særligt i bygge- og anlægsbranchen og ved private servicevirksomheder, der er kommet flere jobs.