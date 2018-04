Johannes glæder sig over ministerens talentindsats

Det et kreativt talent som 19-årige Johannes Lyngby Johansen, der kan få glæde af kulturministeriets nye talentindsats.

En ny indsats skal skabe ekstra gode vilkår for talenter indenfor flere forskellige kunstneriske områder.

Talentindsatsen blev mandag præsenteret på Kulturskolen i Esbjerg af kulturminister Mette Bock (LA) .

I alt er der afsat 12,5 millioner kroner til projektet, som både skal gå til en talentkommuneordning og til en særlig indsats målrettet de ekstra dygtige talenter.

19-årige Johannes Lyngby Johansen fra Bramming ved Esbjerg har gået på Kulturskolens teater-grundkursus i to år. Ved siden af læser han HF.

- Jeg tror, at de her indsatser vil være med til, at individet bliver vægtet højere, og derfor kan udvikle sig meget mere. Det synes jeg er rigtig vigtigt, siger det håbefulde talent til TV SYD.

Lige nu går Johannes med tanken om at gå musicalvejen. For ham og andre unge mennesker, der har talent på det ene eller andet kunstneriske område, kan kulturministerens tiltag være med til at give et løft til talentudviklingen, tror han.

- Vi har allerede gode muligheder. Men den her indsats kommer til at løfte tingene. Vi ville kunne gøre flere ting, og vi vil i højere grad kunne dygtiggøre og udvikle os. Hvis vi skal ud at klare os bedre, så har vi også brug for de her midler til at gøre det. Det synes jeg er vildt fedt, siger Johannes Lyngby Johansen.

