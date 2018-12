Jubel over mølle-millioner: De gamle vinger kan ikke mere

Regeringen afsætter 2,5 millioner kroner på finansloven til tiltrængt renovering af Dybbøl Mølle inden 100-års jubilæum.

Markeringen af 100-året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 2020 bliver med nye vinger og ny hat på Dybbøl Mølle. Regeringen og Dansk Folkeparti er i finanslovaftalen enige om at afsætte 2,5 mio. kr. i 2019 til restaurering af Dybbøl Mølle, som skal gå til nye vinger og udskiftning af møllehattens krans.

Jeg er en meget lettet og glad mand. Vi var bange for at stå med en mølle uden vinger til genforeningen. Jens Peter Rasmussen, formand, Dybbøl Mølle

- Jeg er en meget lettet og glad mand. Vi var bange for at stå med en mølle uden vinger til genforeningen. Nu er vi reddet. Vi har arbejdet på at komme på finansloven længe, men vi turde ikke håbe på, at det skete, så nu kan jeg ikke få armene ned, siger Jens Peter Rasmussen, formand for bestyrelsen for Dybbøl Mølle til TV SYD.

En glad bestyrelsesformand for Dybbøl Mølle, Jens Peter Rasmussen, kan nu se frem til nye vinger på møllen. Foto: John Melin, TV SYD

Vingemøller 40 år gamle

De nuværende møllevinger er fra 1978 og dermed 40 år gamle. Normalt siger man, at møllevinger holder i 25-30 år, så nye vinger på det danske nationalsymbol er tiltrængt.

- Vingerne kan ikke mere. De har hængt i 40 år, og nu kan de altså ikke længere, fortæller bestyrelsesformanden, der lover, at de nye vinger hænger på møllen inden den 10. juli 2020, som er 100-årsdagen for Genforeningen.

Den gode nyhed nåede fredag eftermiddag Sønderjylland, og det skal selvfølgelig fejres.

- Vi har julefrokost den 14. december på Dybbøl Banke, og her vil vi selvfølgelig markere vores glæde sammen med medarbejderne, fortæller Jens Peter Rasmussen, der er udpeget af Danske Soldaterforeningers Landsråd til bestyrelsen.

Dybbøl Mølle er på finansloven. Regeringen sætter 2,5 mio. kr. af til nye vinger på det danske nationalsymbol. Foto: John Melin, TV SYD

Fast på finansloven

Selvom Dybbøl Mølle nu har fået et engangsbeløb på 2,5 millioner kroner, er det stadig bestyrelsens ambition at komme fast på finansloven med en bevilling på 400.000 kroner årligt.

- Vi vil helst bruge kræfter på ordentlige aktiviteter i stedet for at renovere, så det bliver et sted værd at besøge for publikum, siger Jens Peter Rasmussen.

I perioden 2009-2010 blev Dybbøl Mølle senest renoveret for omkring fire millioner kroner. Når vinger og møllehat i denne omgang også udskiftes, vurderes møllen til at være i god stand.

Bestyrelsen for Dybbøl Mølle har regnet sig frem til, at der årligt er et samlet vedligeholdelsesbehov på 500.000 kroner. Fraregnet tilskud fra Sønderborg Kommune (160.000 kroner) og midler fra møllens vedligeholdelsesfond, vurderer bestyrelsen, at der er brug for ca. 400.000 kroner til hensætninger og vedligehold af mølle, møllebygninger og monumentpark, fremgår det af et notat.

Næste skridt er nu at indhente tilbud på nye vinger, hvorefter renoveringen kan gå i gang næste år.

