Kæmpebøde til lastbilchauffør

Anklager kalder sagen alvorlig og den værste i Tungvognscenter Syds historie.

En lastbilchauffør fra Esbjerg er mandag ved Retten i Kolding idømt en bøde på 317.500 kroner, to års frakendelse af lastbilkørekortet og en betinget fængselsdom på grund af overtrædelse af regler om køre- og hviletid.

I en pressemeddelelse lægger specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politis Tungvognscenter Syd ikke fingre imellem i sin beskrivelse af sagen.

- Jeg tror ikke, vi i Tungvognscenter Syds historie har set en sag, hvor en chauffør har kørt så meget og hvilet så lidt. Det er en alvorlig sag, lyder det fra specialanklageren.

Chaufføren er dømt for i 20 tilfælde at have anvendt en anden mands førerkort, som blev indlæst i lastbilens takograf - et apparat, som skal registrere, hvorvidt køre- og hviletidsreglerne bliver overholdt.

Chaufførens fusk blev opdaget, da han tilbage i oktober blev standset af politiet i Vejle. Her opdagede ordensmagten, at det var en anden mands førerkort, som sad i takografen.

Retten har udmålt en straf på 70 dages fængsel, som dog ikke skal afsones, mod at chaufføren udfører 80 timers samfundstjeneste. Han skal desuden betale en bøde på 317.500 kroner.

Endelig er han blevet frakendt retten til at føre tunge køretøjer i to år.

Manden har erkendt sig skyldig i anklagerne mod ham. Han har nu to uger til at overveje, om han vil anke strafudmålingen til Vestre Landsret.

Også chaufførens arbejdsgiver - en vognmand - bør efter anklagemyndighedens opfattelse straffes. Den del af sagen bliver behandlet ved Retten i Kolding til september.