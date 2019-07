TV SYD-storkene: Kalker benene i varmen

Storkene bruger også "solcreme" for at beskytte sig i sommervarmen.

Som de fleste nok har bemærket, er det blevet varmt i Danmark - rigtig varmt.

Det betyder, at storkene i Sønderjylland - præcis som de gør under Sydens brændende sol - kalker deres røde ben. De tager solcreme på. Det skriver storkene.dk.

Det gør de ganske enkelt ved en lille simpel manøvre: I stedet for at klatte ud over kanten, klatter de med stor præcision på deres ben.

Ungerne i reden i Smedager har allerede lært tricket og står nu i reden med kridhvide ben, der nu kan modstå eventuelle skader fra stærk sol.