Kim er helt pjattet med dværgpapegøjer

Kim Refsgaard har haft papegøjer siden barndommen. Nu har han 112 af slagsen, og det er en lille smule for mange, indrømmer han selv.

Begejstringen lyser ud af Kim Refsgaard, når han fortæller om sine mange dværgpapegøjer, der efterhånden fylder godt op derhjemme i Vejle.

- Da vi flyttede til Vejle, fik jeg et par fugle af min far, og så er det stukket af derfra, fortæller Kim Refsgaard, når han bliver spurgt, hvorfor han har hele 112 dværgpapegøjer.

307 papegøjer var med ved årets DM i Brædstrup. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD

Den første DM-titel

Lørdag var han med til DM i dværg- og spurvepapegøjer i Brædstrup. Her dystede 307 papegøjer og deres ejere om at komme øverst på podiet.

Jeg er bare superglad. Det er pissefedt. Kim Refsgaard, Papegøjeopdrætter, Vejle

Og selvom der var kamp til det sidste, lykkedes det denne gang for Kim Refsgaard at løbe med DM-titlen i dværgpapegøjer.

- Jeg er bare superglad. Det er pissefedt. Nu har jeg håneretten overfor de andre det næste år, lyder det fra den nykårne danmarksmester.

Ved konkurrencen bliver der bl.a. kigget på papegøjernes fjerdragt, farve og størrelse på næbbet. Her fik Kim Refsgaards sorthovedet dværgpapegøjer topkarakterer fra dommerne.

Her er dommerne i gang med bedømmelsen. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD

Forhåbentlig bliver konen glad

DM-titlen kan måske også være med til at gøre konen lidt mere begejstret for dværgpapegøjerne. For hun synes de fylder lidt for meget derhjemme, afslører Kim Refsgaard.

- Hun er ikke helt begejstret, men hun er da gået med til, at jeg har fået et nyt fuglerum, fortæller han glad til TV SYD.

Papegøjerne findes i mange farvestrålende varianter. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD