Kjeld Kirk Kristiansen stopper i Legos bestyrelse

Kjeld Kirk Kristiansen træder ud af bestyrelsen i LEGO A/S. Det oplyser Kirkbi, der ejer 75 procent af Lego.

Det sker som næste skridt i det glidende generationsskifte mellem 3. og 4. generation i Kirk Kristiansen-familien, hedder det i en pressemeddelelse fra Kirkbi.

Kjeld Kirk Kristiansen træder ud af Lego-bestyrelsen i forbindelse med næste generalforsamling, som afholdes i april. Gennem familiens holding- og investeringsselskab, Kirkbi A/S, ejer Kirk Kristiansen-familien 75 procent af Lego A/S. De resterende 25 procent ejes af Lego Fonden.

Kjeld Kirk Kristiansen, 71 år, vil fortsat være formand for bestyrelsen i Kirkbi A/S, næstformand for bestyrelsen i Lego Fonden og formand for bestyrelsen i Ole Kirks Fond.

Kirk Kristiansen-familien har forberedt det glidende generationsskifte siden 2004, hvor Thomas Kirk Kristiansen, 40 år, som den mest aktive ejer i 4. generation af familien, trådte ind i bestyrelsen i Lego A/S – først som observatør og senere som medlem fra 2007.

Min søn Thomas og jeg har arbejdet tæt sammen i bestyrelsen siden 2007, og jeg er meget glad for at opleve den udvikling, han har gennemgået, og det ansvar, han påtager sig. Kjeld Kirk Kristiansen, afgående formand, Lego A/S

- Nu er tiden den rette til det næste skridt, hvor jeg træder ud af bestyrelsen i Lego A/S. Min søn Thomas og jeg har arbejdet tæt sammen i bestyrelsen siden 2007, og jeg er meget glad for at opleve den udvikling, han har gennemgået, og det ansvar, han påtager sig. Jeg ved, at han er klar til at fortsætte arbejdet med at udvikle Lego A/S i tæt samarbejde med den daglige ledelse, bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp og den øvrige bestyrelse, siger Kjeld Kirk Kristiansen i en pressemeddelelse.

Hverken han eller sønnen Thomas Kirk Kristiansen vil stille op til yderligere interviews, oplyser Kirkbi til TV SYD.

- Jeg føler mig privilegeret, fordi jeg har haft mulighed for at arbejde tæt sammen med min far i Lego-koncernens bestyrelse igennem mere end 10 år, og fordi vi har haft – og stadig har – tid til at forberede os på fremtiden sammen, lyder det fra Thomas Kirk Kristiansen i meddelelsen fra Kirkbi, der kom tirsdag morgen samtidig med, at Kirkbi offentgjorde sit regnskab for 2018.

Thomas og Kjeld Kirk Kristiansen er her fotograferet sammen i 2016. Foto: Lego/Ritzau Scanpix)

Kirkbi opnåede i 2018 et resultat efter skat på 8,7 milliarder kroner mod 12,7 milliarder kroner i 2017. Kirkbi ejer ud over de 75 procent af Lego også store aktieposter i selskaber som Falck, ISS, Nilfisk, Merlin Entertainments og flere vindmølleparker.