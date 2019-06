Klodsimperiet udvider: Se de nye forlystelser

Med et budget på 100 millioner kroner præsenterede Legoland i dag sin hidtil dyreste tilføjelse til parken i dag.

I dag præsenterede Legoland 2020’s mest klodsede nyhed. Et helt nyt ”land” i klods-imperiet i Billund.

"Lego Movie World" bliver navnet på Legolands nyeste tilføjelse på 5.000 kvadratmeter, som kommer til at rumme tre nye forlystelser.

- Det er vigtigt for os hele tiden at udvide Legoland, så vi kan blive ved med at tilbyde nye ting til vores gæster, siger Christian Woller, som er direktør for Legoland, Billund.

Den nye tilføjelse koster i alt 100 millioner kroner og er dermed den dyreste investering i et selvstændigt ”land” i parkens historie.

Nye forlystelser

De tre forlystelser har endnu ikke fået officielle navne, men bygningskonstruktionerne er på plads. Der er tale om:

Flying Theater – en 4D biograf, hvor man sidder i nogle svævende sæder, mens man ser en medrivende film, så det føles, som om man flyver.Denne er den første af sin slags i Skandinavien.

Aerobat – en flyvende karrusel, hvor man kan styre vingerne til sin vogn. Denne bliver for de lidt større børn.

Droptårn – et tårn som det gyldne tårn.

Det nye land kommer til at tage udgangspunkt i de to Lego-film og alle vennerne fra Klodsby.

Det er endnu ikke fastsat af Legoland, om den nye udvidelse kommer til at betyde stigende billetpriser.