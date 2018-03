Kørelærer i kæmpe brøler

En kørelærer fra Vejle skal nu selv til køreprøve efter at have styret sin bil fra passagersædet.

Det koster nu en kørelærer fra Vejle en betinget frakendelse af førerretten, at han ikke sad på førersædet under en køretur i Horsens. Desuden skal han betale en bøde på 2.500 kroner.

Han styrede bilen fra passagersædet med hænderne på rettet og fødderne på de ekstra pedaler, der er i højre side på en skolevogn.

To trafikanter gned deres øjne en ekstra gang, da de i begyndelsen af februar så en skolevogn komme kørende uden, at der sad nogen i førersædet. Under en tur fra Lund vest for Horsens og til Horsens Banegård fulgte de to bilen tæt og anmeldte undervejs kørslen til politiet.

I retten forklarede de to som vidner, at de var sikre på, at kørelæreren var alene i bilen. Derudover fortalte de, at de en enkelt gang måtte bremse hårdt op for at undgå påkørsel, da skolevognen slingrede kraftigt.

Kørelæreren forklarede i retten, at det ikke var korrekt, men at han til gengæld sad lænet ind over armlænet på grund af dårlig ryg. Det fortæller anklager Tobias Engby i en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Domsmandsretten ved Retten i Horsens fandt på den baggrund kørelæreren skyldig i ikke at have optrådt hensynsfuldt og udvist agtpågivenhed. Desuden vurderede retten, at han havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved sin kørsel.

Den betingede frakendelse af førerretten betyder, at kørelæreren skal til en ny køreprøve for at beholde kørekortet og dermed muligheden for at fortsætte som kørelærer. Han modtog dommen.