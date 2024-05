Ejer beklager: Standser brug af UV-lamper efter gymnasiefest

Ejeren af Firedisko, Simon Ringholm, kalder det fortsat en dybt beklagelig og uheldig situation, at lys fra hans festfirma fredag aften sendte en masse horsensianske gymnasieelever hjem med ondt i øjnene og på huden.

Firedisko, der ligger i Hammel, var hyret til at sætte gang i festen, og til det blev der blandt andet brugt uv-pærer.

Ifølge Simon Ringholm viste en af pærerne sig efterfølgende at være defekt, og Firedisko har konstateret, at der var en revne i glasset. Det betød, at noget af det lys, der ligger inde bag selve glasset, er "kommet ud" og har medført generne.

- Jeg er overrasket over, at vi kan stå med et produkt, der måske kan være farligt for vores gæster, siger Simon Ringholm.

- Jeg står selv tilbage med nogle spørgsmål til producenten om, hvorfor vi står her. Både vi og kolleger har brugt det her produkt i mange år, og så sent som i fredags havde vi 12 af dem ude at køre, siger Simon Ringholm, der blandt andet gerne vi have svar på, hvordan det kan lade sig gøre at sælge et produkt, der måske kan være farligt, når det går i stykker.