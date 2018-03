Kokke i alle aldre hygger sig "ægstremt" i påsken

Børn, forældre eller bedsteforældre har i disse dage ægget i fokus, når de laver mad sammen i Vojens.

- Vi laver pølsehorn og boller, tror vi nok, hvis det lykkes, men det ved jeg ikke. For jeg er hverken kok eller bagermester, siger pensionist Bent Olesen fra Sommersted.

Men så er det heldigt, at han i dag får hjælp af diætist Malene Iskov, der holder et madkursus for børn og forældre eller bedsteforældre på Lagoniskolen i Vojens.

Jeg vil rigtig gerne give børn og voksne appetit på at lave mad sammen, og så er påsken bare en god anledning til at arbejde lidt med æg. Malene Iskov, diætist

I de tre skolefri dage op til påske holder hun et madkursus, hvor omdrejningspunktet er æg.

- Jeg vil rigtig gerne give børn og voksne appetit på at lave mad sammen, og så er påsken bare en god anledning til at arbejde lidt med æg, siger Malene Iskov og fortæller, at hun håber, at arrangementet i dag giver børn lyst til at lave mad og turde at kaste sig ud i det.

Èn af de børn, der i dag får mel på fingrene, er Ida Schmidt Kristiansen, der går i 6. klasse på Simmersted Friskole.

- Jeg tror, at jeg lærer at bage mere, end jeg kunne før. Jeg er ikke så god til at bage. Nu glæder jeg mig bare til at få noget at spise, siger hun.

Madkurserne varer fire timer og afvikles fra den 26. til den 28. marts.