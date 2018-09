Kolding sætter skatten op

Stram økonomi betyder nedskæringer på kommunens service.

Kolding Kommune er på vej til at sætte skatten op med en halv procent. Dermed får kommunen en skatteprocent på 25,5.

Skattestigningen er en del af kommunens budgetforlig for 2019, som alle seks partier skrev under på onsdag eftermiddag. De vedtog også, at der skal spares på kommunens service.

- Vi har en stram økonomi, så derfor øger vi vores skatteindtægter og indfører servicebesparelser. Vi vil mindske sygefraværet og købe færre vikartimer. Men det kan desværre ikke undgås, at vi også må sige farvel til nogle af vores dygtige medarbejdere, siger Koldings borgmester Jørn Pedersen (V).

Alle tager ansvar

Venstre har flertal i byrådet, men har fået alle partierne med i forliget.

- Jeg er glad for, at alle seks partier tager ansvar for, at vi også skaber økonomisk råderum til udvikling, siger Jørn Pedersen.

Socialdemokraternes gruppeformand, Poul Erik Jensen, fremhæver også, at der fortsat er fokus på udvikling. Han kalder det ”træls, men nødvendigt” at stramme op.

Der er ingen anden udvej, for vores driftsudgifter er større end vores indtægter. Poul Erik Jensen, gruppeformand for Socialdemokraterne.

- Der er ingen anden udvej, for vores driftsudgifter er større end vores indtægter. Vi skal spare omkring 100 millioner, og det lyder ikke af meget i et samlet budget på seks milliarder. Men vi har sparet før, så derfor kan det ikke gøres nu, uden at det mærkes, siger Poul Erik Jensen.

Større udgifter

Der er flere årsager til den stramme økonomi.

- Blandt andet har staten givet kommunerne flere opgaver, uden at pengene er fulgt med. Samtidig har vi ikke haft den befolkningstilvækst, vi havde regnet med, så vores skatteindtægter har været lavere end forventet, forklarer Poul Erik Jensen.

Det er endnu ikke afklaret, om skatten stiger fra 2019, eller om stigningen udskydes til 2020.