Politibetjent giver datteren fri fra skole for at vise hende naturens mindste væsner

Datteren skulle egentlig have været i skole. Men i dag holder hun en fridag fra sin 5. klasse. For der er også meget lærdom at hente i naturen, mener hendes far.



- Jeg synes, at det er vigtigt, at mine børn kommer ud i noget rigtig natur og ikke bare i haven. Hvis man får et forhold til alt det, der lever i naturen, fordi man selv har set det, så får man også mere respekt for det, siger Lars Kristensen, der har yderligere tre børn på 5, 8 og 14 år med sin kone hjemme i Høruphav på Als.

- Alle mine børn kan tage en edderkop i hånden uden at være bange. Jeg vil gerne lære dem at passe på naturen og blive fascineret af den. Det er jo et fantastisk sted, siger han.