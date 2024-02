Her er fem karakteristiske fugle at opleve ved Vadehavet

Som tidligere fortalt skal man bokse lidt for at få billeder af den sky isfugl. Men den er ikke så sjælden, som mange tror.

- Lige nu er et godt tidspunkt at observere den på vestkysten. Det flade marsklandskab er en god overvintringsplads for isfuglen, siger Marco Brodde.

- Når først de har fundet et sted, de kan lide at være, kan de godt hænge ud en hel vinter igennem. Det skræmmer dem ikke at sidde omkring bymæssig bebyggelse. De kan godt lide at sidde der, hvor grenene raver lidt ud over noget vand, fortæller han.