Kommune sendte forkerte mails til 6.500 borgeres e-Boks

Flere borgere er utrygge efter Esbjerg Kommune sendte invitationer med forkerte navne og adresser til 6.500 borgeres e-Boks. Kommunen beklager fejlen.

Mange borgere i Esbjerg fik sig noget af en overraskelse, da de åbnede deres digitale postkasse e-Boks og fandt et brev adresseret til en anden modtager.

Brevet var en invitation fra Esbjerg Kommune til et informationsmøde om de grønne områder og lokalhistoriske oplysninger i Østerbyen og indeholdt ikke personfølsomme oplysninger. Alligevel er flere borgere utrygge ved, at det kunne ske.

Bekymrede borgere

Carina Leuenhagen Jensen og hendes mand er nogle af de esbjergensere, der modtog et brev med forkert navn og adresse. Hendes brev var adresseret til en "Mads". Mandens til en "Katrine".

- Med den nye persondatalov kan jeg slet ikke forstå, at det kan ske. Det kan godt være, at der ikke var personfølsomme oplysninger, men alene det, at der er navn og adresse på vækker da bekymring. Man kan jo ikke vide om folk med hemmelig adreses også ryger med, siger hun.

Deler bekymring på Facebook

På Facebook-siden "Info fra borger til borger for Esbjerg by" deler flere borgere også deres bekymring:

- Det er sgu ikke smart. Særligt hvis man har hemmelig adresse, skriver Sidse Cordes.

Kirsten Quist Leuenhagen skriver:

- Vi har også modtaget to emails i vores boks til to fremmede mennesker. Godt at det kun er om grønne områder og ikke noget personfølsomt.

Og Maibritt Pedersen skriver:

- Godt det ikke er mere privat end en invitation. Esbjerg Kommune bør stramme deres persondatalov en anelse mere.

Kommunen beklager

Esbjerg Kommune forklarer, at der er sket en menneskelig fejl ved håndtering af et stort regneark, og det har således intet at gøre med e-Boks-sikkerheden.

- Vi beklager dybt, at det er forekommet, at et brev fra os med en anden persons navn og adresse på er sendt til borgernes e-Boks. Det er naturligvis en fejl, som ikke må ske. Forsvarlig omgang med borgernes data er yderst vigtig for os, og derfor kan jeg også kun dybt beklage det skete. Borgerne skal kunne have tillid til fortroligheden af det indhold, vi sender til deres e-Boks. Der er tale om en menneskelig fejl, og vi undersøger nu, om vi kan lave en systemkontrol, så det ikke sker igen, siger kommunaldirektør i Esbjerg Kommune Rikke Vestergaard.

Sker ikke ved personfølsomme oplysninger

Rikke Vestergaard forsikrer dog, at borgerne kan være trygge ved kommunens behandling af personfølsomme oplysninger:

- Det her er sket på grund af, at det er en masseforsendelse. Fejlen ligger i det Excel-ark, som adresserne er blevet oprettet i. Vi sender ikke personfølsomme oplysninger i masseforsendelser, så borgerne kan være helt rolige. Der er ingen grund til bekymring, forsikrer hun.

Her et par af kommentarerne fra Facebook-siden, hvor borgerne delte deres oplevelse af de forkerte mails.