De fire biler var parkeret på Varbergvej i Haderslev.

Politiet fik anmeldelsen om, at der var ild i bilerne klokken 19.00 onsdag aften. Da betjentene ankom til stedet, kunne de konstatere, at to biler var udbrændt, en bil havde der været ild i, men flammerne var gået ud igen, og i en fjerde bil havde gerningsmanden eller -mændene smadret en rude.

Bilerne tilhører alle Haderslev Kommune, og på Varbergvej ligger der flere kommunale bygninger. Blandt andet et plejecenter og en sygeplejeklinik.