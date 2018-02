Lægger sig fladt ned: VUC tager kritik til efterretning

VUC Syd er kommet med sit svar til den kritik udannelsesinstitutionen fik for tre uger siden.

VUC Syd tager samtlige kritikpunkter til efterretning.

Det sker efter, at styrelsen for Undervisning og Kvalitet kritiserede VUC Syd for blandt andet at have brugt for mange penge på en ledelsestur til Australien og leasing af BMW'er til de ansatte.

VUC Syd har valgt at lægge sig fladt ned og tage kritikken til efterretning. Uddannelsesinstitutionen meddeler samtidig, at man nu er igang med at rette op på forholdene.