Kovending i Billund: Lærer slipper for fyring efter overfald

Billund Kommune dropper fyring af lærer, som blev overfaldet af en mor på Billund Skolen.

I maj 2018 blev læreren Else Marie Jørgensen overfaldet og truet på livet af en utilfreds mor på Billund Skolen. Det førte til, at folkeskolelæreren havde så meget sygefravær, at Billund Kommune for nylig varslede en fyring.

Men nu er kommunen vendt på en tallerken. Der er lavet en ny aftale, efter TV SYD for nylig bragte to indslag om sagen og dermed gav den politisk bevågenhed.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at vi nu har lavet en aftale om, at min fyring er stillet i bero. Bortset fra det har vi aftalt, at jeg ikke udtaler mig om præmisserne i aftalen, siger Else Marie Jørgensen.

Har frist til november

For fire uger siden gav kommunen hende et brev om, at man påtænker at fyre hende med udgangen af september. Men nu er fyresedlen altså revet i stykker.

Kommunen har ikke ønsket at udtale sig om personalesagen og den nye aftale, og det gælder fortsat, siger borgmester Ib Kristensen (V) i dag til TV SYD.

Men TV SYD erfarer, at Else Marie Jørgensen inden november skal bevise, at hun igen kan arbejde på fuld tid. Det har hun ikke kunnet siden overfaldet for godt et år siden.

Moderen kommer stadig på skolen

Ifølge Else Marie Jørgensen skyldes hendes sygefravær ikke kun slaget og dødstruslerne, som gav moderen en dom på 40 dages ubetinget fængsel.

Efter episoden tog moderen sin datter ud af skolen, men moderen er fortsat med at komme på skolen.

Det skete første gang kort tid efter, hvor Else Marie Jørgensen blev skærmet af sine kolleger og evakueret. Dernæst bad skolelederen om, at hun blev hjemme nogle dage, fordi skolen ikke kunne garantere hendes sikkerhed. Nu går ét af moderens andre børn på skolen.

- Det er svært for mig, at overfaldskvinden har sin gang på skolen, selvom den er forsøgt begrænset med diverse aftaler, har Else Marie Jørgensen tidligere udtalt til TV SYD.

