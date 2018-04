Litauere kørte ræs i industrikvarter

Det gik helt galt lørdag aften, da to litauiske bilister kørte om kap i Bov. I et sving bragede de gennem et hegn og smadrede deres biler.

På Europavej i Bov kørte de to om kap mod nord, da de i et skappt sving fortsatte ligeud. Den ene bil ramte en kampesten med høj hastighed og bragede gennem et trådhegn. Den anden kørte også gennem hegnet og fortsatte op over en græsvold.

Se video på Localeyes

Det skete kort før klokken 19. Da politiet kom frem, fik de slået en klo i de to fartglade bilister - to litauiske mænd på 40 og 46 år. Den ene mand havde fået en stor flænge i hovedet, mens der var sket store skader på deres biler.

- Vi mener, at de to kørte om kap og mistede herredømmet over bilerne. Den ene virkede alkoholpåvirket og blev anholdt og fik taget blodprøve, oplyser vagtchef Torben Møller, Syd og Sønderjyllands Politi.