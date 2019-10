Mads: - Livet med HIV er helt normalt

For to år siden fik Mads Jensen konstateret HIV. Hans åbenhed har gjort det nemmere at leve med diagnosen.

- Du har HIV.

Sådan lød beskeden fra Mads Jensens læge den 12. september 2017.

Ni bogstaver, der danner tre ord, som ville slå de fleste mennesker omkuld og vende op og ned på deres liv, men det gjorde de ikke for Mads Jensen.

- Det var selvfølgelig en mavepuster at få at vide, men i Danmark er vi så langt medicinsk, at det ikke var noget, der slog mig ud af kurs, siger Mads Jensen, der bor i Horsens og arbejder som kok.

Hverdagen har ikke ændret sig

Det gjorde sygdommen ikke dengang – og det gør den heller ikke i dag.

For Mads Jensen føler, at han lever præcist det samme liv, som han gjorde, før HIV blev en del af hans dagligdag.

- Sygdommen betyder, at jeg skal nogle piller, og at jeg en gang i mellem skal til nogle kontroller, men den fylder ikke i mit liv. Jeg tænker ikke på den, og jeg lever et helt normalt liv, siger Mads Jensen.

Lige siden han fik diagnosen, har han gjort en dyd ud af at være ærlig, tale og generelt være åben om at leve med HIV, og han oplever, at det er med til at gøre det nemmere for ham selv, men også for sin omgangskreds.

- Jeg tror, at min åbenhed betyder, at alle mine venner har kunnet være positive over for mig. De har sagt til mig, at det jo selvfølgelig er trist, at jeg skal leve med sygdommen - men at jeg stadig bare er den Mads, som de altid har kendt, siger han.

Gadekunst skal skabe en samtale

Mads Jensen vil gerne bidrage til, at alle andre forstår, at folk med HIV bare er helt almindelig mennesker, og derfor fortæller han åbent om sin historie.

Samtidig drømmer han om, at tabuet om sygdommen bliver nedbrudt. Så han er rigtig glad for, at en ny, international street art-kampagne arbejder for netop det.

- I de vestlige lande er vi rigtig heldige i forhold til medicin, og jeg kan være åben og fortælle min historie, men sådan er det ikke over hele verden, siger Mads Jensen.

Med kampagnen vil street art-kunstnere sætte fokus på HIV og AIDS, og det skal ske med gadekunst, der kan opleves i lige fra New York til London til Cape Town og til Rådhusparken i Horsens.

- Det er fantastisk, at vi får mulighed for at se det her streetart i så store dele af verden. For kunst kan være med til at starte en samtale om det her emne, siger direktøren i AIDS-fondet, Andreas Gylling Æbelø.