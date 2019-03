Lørdagens overblik: Sådan bliver dagen

Lørdag er der fest ved storkereden i Smedager. Alle storkefans er inviteret til indvielse af nyt paddehul og opsætning af en ekstra rede til de berømte tv-storke. TV SYD tænder livesignalet fra reden lørdag klokken 10 på tvsyd.dk/natur.

Alkoholiker Hans Rønn Pedersen begiver sig lørdag ud på en spektakulær løbetur. Den går fra Guderup på Als til Grenen på toppen af Danmark. Løbeturen, der forventes at vare fem dage, er at sætte fokus på livet efter et misbrug.

Fra klokken 10.00-14.00 åbnes dørene igen til Marbækgård, der ligger i det naturskønne område nord for Esbjerg. Denne gang ikke som restauration, men som et knudepunkt og samlingssted for alle, der bevæger sig i området. Alle er velkomne - gode idéer til den fremtidige brug af Marbækgård efterlyses. Der er lige nu er planlagt, at der skal laves vaskeplads til cykler, omklædningsrum - idendør og udendørs mødesteder. Esbjerg Kommune og DGI er værter ved en kop kaffe, og vil gerne have borgernes ideer til, hvad gården ellers skal bruges til.

Fredag aften var der automatisk trafikkontrol (ATK) på Hellevad-Bovvej i Aabenraa kommune. 20 bilister havde for travlt i mørket, så de får en bøde-hilsen i e-boks fra politiet. Tre af dem får desuden et klip i kørekortet. ATK- vognen blev passeret af eb bilist, der kørte 178km/t på samme strækning, hvor man må køre 80 km. Bilisten slipper dog for straf, da hastigheden blev målt i modsat retning.

Det blæser og regner - igen i dag - men generer ikke trafikken lørdag morgen.

Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Lørdag begynder med regn, senere kommer der lidt eller nogen sol - og byger, der kan være med hagl. Temperaturen når op mellem fem og syv grader. Der er igen i dag udsigt til en del vind med hård kuling fra vest med kraftige vindstød.

Charlotte Sølvsten