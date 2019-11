Målscorer bag EM-billet begyndte karrieren i det vestjyske

I aftes sikrede han i Dublin med spidsen af sin højre fodboldstøvle det danske landshold billetten til EM.

Martin Braithwaite blev aftenens helt store helt med sit mål i det 72. minut, og det skal danskerne være glade for, da angriberen, som har rødder i Guyana, lige så godt kunne have spillet for landsholdet i det sydamerikanske land.

Det var helt fantastisk og dejligt at se målet. Jeg var så glad på Martins vegne, for jeg synes, han fortjener det, for han knokler. Frede Christensen, Martin Braithwaites morfar

Målet i aftenens kamp er ikke den første bold, som han sender over målstregen. Angriberen på det danske landshold har i sin fodboldkarriere løbet mange kilometer på forskellige græstæpper rundt omkring i Europa, men det hele begyndte i barndomsklubben i Sædding-Guldager ved Esbjerg.

Martin Braithwaite sikrede Danmark billetten til EM. Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

På ungdomslandsholdene

De røde og hvide farver på spillerdragten var også farverne, som Martin Braithwaite begyndte sin fodboldkarriere i. Det er nemlig de samme farver, som Sædding-Guldager spiller i.

Siden han var fire år, har han løbet rundt på fodboldbanerne ved barndomsklubben, indtil han blev en del af Esbjerg fB som 12-årig.

Den vestjyske fodboldspiller viste sig ikke kun frem på de esbjergensiske baner. Landstræneren for U17-landsholdet så også et potentiale i den unge spiller, der fik debut på i 2008.

I en alder af 18 år tørnede han ud for EfBs superligahold, men det var ikke kun på klubniveau, at det gik godt for Martin Braithwaite.

Landsholdspotentialet har fodboldspilleren haft siden debuten på U17-landsholdet, og stoltheden over præstationerne på græstæppet er ikke til at tage fejl af hos familien i det vestjyske.

- Jeg er utrolig stolt af ham. Det har været en fantastisk rejse at se, hvordan han har villet det her. Hvad han har ydet for at komme derhen, hvor han er kommet, det er fantastisk, siger morfaren.

Martin Braithwaite, der har har spillet på alle de danske ungdomslandshold, og det er ikke kun det store potentiale, som de danske trænere har set. Med en far fra Guyana, har der været flere bud på landsholdskarrieren.

Den danske landsholdsspiller har nemlig også fået tilbud om at spille for det guyanske landshold, men det takkede vestjyden nej til.

Oversigt over Martin Braithwaites karriere. Foto: Lasse Lund Hansen, TV SYD

Debut på sin fødselsdag

Og med hårdt arbejde har den danske landsholdsspiller formået at få en karriere på Danmarks A-landshold.

I en venskabskamp på i Aalborg i 2013 fik Martin Braithwaite som 22-årig sin debut mod Georgien. Det var ikke en hvilken som helst dag – det var på den unge fodboldspillers fødselsdag, og gaven var god. En sejr på 2-1.

Selvom den vestjyske angriber scorede i kampen, blev det ikke til en sejr på udebane mod Irland i aftes. Sikkert er det dog, at Danmark er klar til EM-slutrunden i 2020, hvor det danske landshold får to kampe på hjemmebane i Parken i København.

Om Martin Braithwaite kommer på sommerens hold, må tiden vise, men nu har han vist den danske landstræner, at angriberens højre fodboldstøvle kan score mål.

EM-slutrunden finder sted fra 12. juni til 12. juli 2020 i 12 byer i 12 forskellige lande.