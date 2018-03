Mænd sætter slutspurt ind mod kronprins

Den Royale Træningsklub i Esbjerg har ligget for meget i vinterhi. Nu skal de sidste kilo løbes væk.

Der prustes og stønnes for hver meter, de halvgamle mænd løber eller går i rask tempo på motionsbanen ved Stengårdsvej i Esbjerg.

Det er nu, de sætter slutspurten ind for at komme i form til Royal Run den 21. maj, hvor kronprins Frederik fejrer sin 50 års fødselsdag blandt andet ved at løbe i fem byer i Danmark. Heriblandt Esbjerg.

Kulden har holdt dem helt eller delvist væk fra træningen.

- Kadaveret kan ikke klare de der kuldegrader, så får jeg problemer med tikkeværket, men ellers går det fint, siger Kaj Pedersen.

Han er en af veteranerne og været med fra begyndelsen. Frank Møller er først kommet til i januar. Men er begejstret.

- Jeg har tabt mig 10 kilo, og min diabetes er stort set væk. Det er helt fantastisk, siger han.

Han blev opfordret af sin hustru til at være med i Den Royale Træningsklub, der træner med folk fra Esbjerg Atletikklub og DGI. Han er glad for, at han lyttede.

- Vi har et fantastisk kammeratskab. Hvis man bliver væk fra en træning, er der en, der ringer op og spørger, om man er okay. Så får man mere lyst til at deltage næste gang, siger Frank Møller.

Til træningen er både farten og udholdenheden meget forskellig fra mand til mand. De 21 mænd - typisk 60+’ere og nogle en hel del mere - døjer med forskellige skavanker, men glæden og optimismen fejler intet.

- Om vi er klar til den 21. maj. Ja da. Men vi løber nok ikke fra kronprinsen, siger Kaj Pedersen med et smil.

