To mænd varetægtsfængslet for tvang og våbenbesiddelse

To mænd på 29 og 30 år blev torsdag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger ved retten i Esbjerg.

De to mænd på henholdsvis 29 og 30 år blev anholdt i forbindelse med en koordineret og dramatisk politiaktion på to adresser i Øster Løgum i Aabenraa Kommune og Skodborg i Vejen Kommune, som onsdag førte til anholdelse af i alt fem personer.

Tre af de anholdte blev løsladt, imens de to mænd på 29 og 30 år blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg torsdag. Her krævede politiet, at de blev varetægtsfængslet, og at rettens døre var lukket for offentligheden af hensyn til den videre efterforskning i sagen.

Politiets ønsker blev fulgt, og de to mænd blev varetægtsfængslet i fire uger. En sigtet for vold i gentagelsestilfælde, en sigtet for vold i gentagelsestilfælde, afpresning og ulovlig våbenbesiddelse. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Af hensyn til sagens videre efterforskning ønsker politikommissæren ikke at tilføje yderligere, end at sagen drejer sig om ulovlig tvang og våbenbesiddelse.

