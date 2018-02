Major: Vi er stolte over at skyde sørgesalut

Torsdag morgen affyrede Artilleriafdelingen fra Oksbøllejren en sørgesalut for prins Henrik. Det var en sjælden opgave, som de var stolte af at varetage, siger major.

- Det betyder meget for os, at det er os, der skal skyde sørgesalutten. Vi er stolte over og glade for at yde den service til Kongehuset, selvom det er kedelig dag, siger Anders Sindum, der er major i Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøllejren, til TV SYD.

Artilleriafdelingen i Oksbøllejren er den eneste afdeling i landet, der kan betjene de bronzekanoner, der står på Kronborg, og efter ønske fra Kongehuset stod de 51 soldater klar torsdag morgen klokken otte på Kronborg.

- Det er jo ikke hver dag, at vi får sådan en opgave, og det er gået stærkt de sidste par dage med at koordinere det hele, men soldaterne er trænede til det, siger Anders Sindum.

Major havde ansvaret

Anders Sindum, der er major i Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøllejren, har stået for at koordinere sørgesalutten til ære for prins Henrik. Der har været meget, der skulle koordineres, og allerede i går onsdag tog de 51 soldater til Kronborg for at øve sørgesalutten. Tre-fire timer tog det at indøve procedurerne.

Nu kan majoren ånde lettet op, for dagens begivenhed gik efter planen, siger han.

- Det var koldt for soldaterne at stå udenfor i 40 minutter, og det blæste, men alt gik, som det skulle, understreger han.