Mand efterlyses for groft overfald på kvinde i Vejle

Torsdag nat blev en kvinde overfaldet og udsat for seksuelle overgreb i Vejle, politiet efterlyser gerningsmanden, der kan have pådraget sig skader.

Natten til torsdag blev en 43-årig colombiansk kvinde overfaldet i en lejlighed på Staldgaardsgade i Vejle.

En mand ringede på døren hos kvinden, der er prostitueret, og da hun åbnede blev hun overfaldet og udsat for mange slag, anden vold og seksuelle overgreb, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden skete mellem klokken 4.30 og 5.30.

Kvinden er indlagt på sygehuset, hvor hun bliver behandlet for sine skader. Hun er udenfor livsfare, oplyser politiet.

Signalement af overfaldsmanden

Mørk i huden.

Ca. 25 år.

180 til 185 centimeter høj.

Slank men fysisk stærk.

Kort hår og intet skæg.

Iført sort polo t-shirt med krave og blå jean.

Talte godt engelsk uden accent.

Lugtede af alkohol.

Kan have kradsemærker i ansigt/på hals og skade på hånd/finger.

Manden kan have bevæget sig rundt i Vejles natteliv natten til torsdag. Han kan også have skader, der har gjort, at han ikke er mødt op til aftaler, arbejde og lignende. Politiet efterlyser vidner, der har bemærket noget i den retning eller som har andre oplysninger i sagen.

Sydøstjyllands Politi kan kontaktes på 1-1-4.