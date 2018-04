Mandag bliver solrig

2. påskedag bliver en smuk dag med blå himmel og en masse sol, men ud på eftermiddagen trækker skyerne indover Syd- og Sønderjylland.

I dag er vi gået ind i årets anden forårsmåned, og så er det vel også på tide, at vi for alvor snart får solen at se.

Det ser ud til, at én af de dage bliver i morgen. Syd- og sønderjyderne vil nemlig stå op til en dag uden nedbør, med en blå himmel og en masse solskinstimer.

Men selvom det bliver en smuk dag, så gemmer vejret altså fortsat på de helt varme grader. I Syd- og Sønderjylland får vi nemlig kun mellem tre og syv graders varme og med en svag til let vind fra nordvest.

Ud på eftermiddagen trækker der dog flere skyer indover, og de sidste af 2. påskedags timer bliver derfor lidt mere grå i den sydvestlige del af landet.