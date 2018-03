Medarbejdere byder robot-kollega velkommen

Medarbejderne i Haderslev Kommune får snart en ny, lidt anderledes kollega. Nemlig en robot, og det ser de kommende kolleger frem til.

- Nogle af de arbejdsopgaver, jeg havde før, var de her meget manuelle opgaver, hvor det er meget rutineopgaver, siger Nicolai Schultz, der er økonomimedarbejder i Haderslev Kommune.

Han hilser den snart nye kollega velkommen på arbejdspladsen. En kollega, der ikke siger så meget, og som i virkeligheden også er usynlig. Det er nemlig en robot.

I bund og grund har vi indført robotten til at effektivisere og digitalisere 80 procent af det, så vi får en bedre sagsbehandling. Jens Gellert Møller, afdelingsleder, Økonomi og Løn, Haderslevs Kommune

Haderslev Kommune er den første kommune, der investerer i en softwarerobot. Robotten skal i fremtiden være med til at automatisere udvalgte arbejdsgange indenfor økonomi og administration, der i dag håndteres af kommunale medarbejdere, som blandt andet at betale regninger.

Den nye kollega i Haderslev flytter først ind til foråret, men for at gøre det lidt nemmere for de kommende kollegaer at forholde sig til, er en midlertidig pap-figur flyttet ind. Den er blevet døbt Habot Packman.

Den kan dog ikke varetage robottens funktioner, så den del må kollegerne vente med at opleve.

Robotten skal effektivisere

På trods af, at robotten ikke er helt i gang endnu, har den allerede gjort et godt indtryk på chefen Jens Gellert Møller. Han er afdelingsleder for Økonomi og Løn i Haderslevs Kommune.

På sigt skulle vi jo gerne have nogle flere robotter. Men det kommer til at tage lidt tid. Jens Gellert Møller, afdelingsleder, Økonomi og Løn, Haderslevs Kommune

- I bund og grund har vi indført robotten til at effektivisere og digitalisere 80 procent af det, så vi får en bedre sagsbehandling. Medarbejderne får mere tid til at gøre det, der er vigtigt for borgerne, siger Jens Gellert Møller.

Og i fremtiden er meningen, at robotten skal have nogle flere ligesindede ved sig.

- På sigt skulle vi jo gerne have nogle flere robotter. Men det kommer til at tage lidt tid. Vi skal også lige have fundet nogle flere processer, vi kan digitalisere; men vi tror på, at der kommer flere af dem, siger han.

Frygter ikke robotten

Robotten er snart klar til første arbejdsdag og måske får den i fremtiden også et job i Borgerservice, og også her er robotten meget velkommen.

- Mit ønskescenarie er, at det hele bliver mere automatiseret. Jeg laver mange af de samme ting hver dag, fortæller Ann Zelang, der er Borgerservice-medarbejder i Haderslev Kommune.

Og de ting drømmer hun om, at robotten i fremtiden kan overtage.