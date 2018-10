Medie: Facebook står bag gigantisk datacenter ved Esbjerg

Internetgiganten planlægger at bebygge 250.000 kvadratmeter mellem Esbjerg-motorvej og Andrup, skriver avis.

Den amerikanske internetgigant Facebook, der allerede er i gang med at bygge datacenter syd for Odense, går snart i gang med at bygge endnu et dansk datacenter ved Esbjerg.

Det skriver avisen Danmark.

Mediet kunne i juni berette, at et dengang ukendt internationalt selskab var på vej med Danmarks sjette datacenter ved Esbjerg.

Nu viser materiale på en sag, som Esbjerg Byråd mandag skal behandle, at selskabet Notitia Networks ApS står bag datacentret ved Esbjerg.

Selskabet er registreret med adresse på Tuborg Boulevard i Hellerup. Men det er reelt Facebook International Operations Limited i Dublin, der står bag.

Fåmælt borgmester

Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), er fortsat yderst fåmælt om planerne.

- Hvad angår den større virksomhed, som ønsker at lokalisere sig i det udlagte erhvervsområde mellem motorvejen og Andrup, skal det nødvendige plangrundlag nu behandles politisk, skriver han i en mail til avisen Danmark.

- Det sker i Økonomiudvalget og byrådet den 8. oktober, hvorefter der kommer otte ugers høring, tilføjer han.

Facebook køber ifølge avisen Danmark to millioner kvadratmeter jord mellem Esbjerg-motorvejen og landsbyen Andrup.

250.000 kvadratmeter

Her vil den amerikanske techgigant i etaper bebygge et areal på 250.000 kvadratmeter, svarende til 40 fodboldbaner.

Det skal huse datahaller, administrations-, logistik- og servicebygninger og højspændingsstationer.

Dermed bliver Facebooks datacenter ved Esbjerg Danmarks største på lige fod med Apples anlæg ved Viborg og omkring fem gange større end datacentret ved Odense.