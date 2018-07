Mens direktøren er på ferie: Sønderjysk håndværkerfirma udsat for forsøg på svindel

En direktør i en sønderjysk håndværkervirksomhed bad for nylig virksomhedens bogholderi om at overføre en halv million kroner til en konto i udlandet. Problemet var bare, at det ikke var chefen, som stod bag mailen. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Når chefen er på sommerferie, foregiver svindlere at være chefen for at lokke penge ud af virksomheder. Det oplevede en sønderjysk håndværkervirksomhed fornylig, hvor en "falsk" direktør bad bogholderiet overføre en halv million kroner til udlandet.