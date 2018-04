Millioner til nyt liv i tomt byområde

Millioner fra Realdania skal skabe liv i den ene ende af gågaden i Aabenraa.

1.7 millioner kroner er på vej til at peppe gågaden op i Aabenraa. Det er Realdania, der er den venlige afsender, og pengene bruges til at skabe nyt liv i den ene ende af byens gågade. Den er i dag præget af tomhed. Tomme butikker, stille gade, nærmest forladt.

- Pengene skal bruges til at transformere området fra et traditionelt handelsgadekvarter, som tiden er løbet fra, til et nyt område, hvor værksteder, nye funktioner og en ny type butikker skaber et nyt og tidssvarende liv i byens rum. Det skal give folk lyst til at opholde sig også i dén ende af byen, siger afdelingschef for Kultur, Plan og Fritid i Aabenraa Kommune, Bo Riis Duus, til TV SYD.

Et foreløbigt udtryk for det nye område kan efter planen ses før sommerferien. Det ventes endeligt færdigt i 2019-20.

Pengene fra Realdania udgør cirka halvdelen af udgiften ved at forny området ved Nørreport.

Haderslev har modtaget 750.000 kr. fra Realdania til en såkaldt strategisk midtbyplan. Varde har modtaget 300.000 kr. til det samme formål.

Det er noget a la dette, at Aabenraa drømmer om, når området er revitaliseret. Foto: Aabenraa Kommune