Ny ulveplan droppet: Ministerens rådgivere kan ikke blive enige

For mange modsætninger blandt medlemmerne i Vildtforvaltningsrådet betyder, at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen opgiver en ny plan for den danske ulvebestand.

Flere ulve i Danmark, herunder landet første ulvekuld, har fået flere til at efterlyse en ny forvaltningsplan for ulve.

Men den plan er nu droppet igen, fordi modsætningerne blandt repræsentanter fra landbruget og Danmarks Naturfredningsforening er for store. Det skriver Altinget.

Henrik Bertelsen fra Vejen repræsenterer Landbrug & Fødevarer i Vildforvaltningsrådet og han erkender, at planen har slået fejl.

- Det er ærgeligt, at vi ikke kan blive enige, men der er alt for mange forskelligt rettede interesser i den her sag, siger Henrik Bertelsen til TV SYD.

Uenigheden i rådet betyder, at den nuværende ulveplan fortsætter - dog med en skærpelse i forhold til at identificere problemulve. Det skal gøre det lettere at skyde agressive ulve, der angriber husdyr og ikke skyr mennesker.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er der også ærgelse over, at det ikke lykkedes at blive enige. De havde håbet på en ny plan, der også tager højde for ynglende ulve i Danmark.

- Selvfølgelig skal man sætte ind overfor problemulve, men så kunne man måske også stoppe al den snak om alle de andre ulve, som skulle være et problem, bare fordi de er her, siger Marie Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening til TV SYD.

