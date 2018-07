Mortergranat lukkede genbrugsplads

Genbrugspladsen på Bronzevej i Kolding var midlertidigt lukket onsdag formiddag, indtil sprængstof-eksperterne fra Skive Kaserne havde hentet en indleveret mortergranat.

Pladsen blev åbnet igen ved 11.30-tiden, da sprængstof-eksperterne fra Skive Kaserne havde vurderet, at granaten ikke var farligere end, at den kunne tages med, som den var. Der er tale om en gammel fransk granat, der var tømt for krudt.

Granaten blev indleveret tirsdag aften og med det samme låst inde.

- Det var en ældre mand, der kom med granaten under armen. Han mente ikke selv, at den var farlig - men afleverede den dog til en af vores ansatte i stedet for smide den i containeren med småt brændbart, siger driftsleder Rasmus Vestergård fra Kolding Kommune til TV SYD.

Onsdag morgen valgte Kolding Kommune at få sprængstof-eksperterne fra Skive Kaserne til at vurdere fotos af granaten. De vurderede, at der ikke nogen større risiko - men genbrugspladsen blev lukket for publikum.