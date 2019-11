Nu er der sat dato på maste-høring

Høringen på Christiansborg om de planlagte højspændingsmaster i Vestjylland, som klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har indbudt til, finder sted torsdag i næste uge.

Læs også Enhedslisten kræver ny undersøgelse i sag om højspændingsmaster

Høringen er kommet i stand, efter der i begyndelsen af november blev rejst tvivl om, hvor lang en strækning af den 170 kilometer lange el-motorvej fra Holstebro til Tønder der kan graves i jorden.

Det uvildige canadiske firma WSP pegede på, at det vil være teoretisk muligt at grave en langt større del af strækning i jorden.

Læs også Energinet: Kabellægning kræver masser af tid og penge

Oprindeligt lød meldingen fra Energinet på, at kun 15 procent, hvilket svarer til cirka 26 kilometer, kan komme i jorden. Resten - 144 kilometer - skal etableres med 438 højspændingsmaster á 35 meters højde - til stor utilfredshed hos de kommende naboer til kabelføringen.

Læs også Nabo til el-motorvej: De skylder os at lægge kablerne i jorden

Eksperthøring på Christiansborg

Dan Jørgensen (S) bad efterfølgende Energistyrelsen om at holde en teknisk eksperthøring på Christiansborg om, hvad der er op og ned i sagen.

- Så vi én gang for alle kan få slået fast, hvad der er facts, og hvad der er naturvidenskab, og hvad der er holdning. Det synes jeg faktisk, borgerne fortjener, sagde Dan Jørgensen til TV SYD den 5. november.

Energinet skriver i en pressemeddelelse, at de ser frem til høringen den 21. november på Christiansborg, og direktør Henrik Riis håber, at den vil skabe klarhed for borgerne om, hvad der realistisk er muligt.