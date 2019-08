Mand truede politiet på Facebook: Nu er han løsladt

I dag blev en 48-årige esbjergenser løsladt efter at være fremstillet i grundlovsforhør. Sigtet for trusler mod politiet.

Den 48-årige mand fra Esbjerg, som i går blev anholdt for at have fremsat trusler mod politiet, blev i dag løsladt efter at være fremstillet i grundlovsforhør. Under grundlovsforhøret tilstod han en række trusler.

Der er tale om en mand, som i forvejen er kendt i det psykriatiske system. Men da dommeren ikke mente, at gerningsmanden ville gøre alvor af sine trusler, eller komme med nye, blev han løsladt.

- At manden nu er løsladt, betyder dog ikke, at han er frikendt, siger Jørn Pedersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Nu efterforskes sagen yderligere, før der tages stilling til, om han bliver dømt.

Manden blev anholdt for både tirsdag og onsdag at komme med trusler mod politiet via livesendinger på Facebook. Her lavede han trusler mod "beskidte betjente" og deres børn, skriver Jydske Vestkysten.