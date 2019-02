Nu er strandet kutter knækket over i to

Forlist kutter har nu ligget ud for Fanø i seks uger. - Det er dybt pinligt, siger strandfoged.

Nu er den forliste kutter ud for Rindby Strand på Fanø knækket over i to.

Den gik på grund den 13. januar, og selv om vi nu skriver 21. februar, ligger den der stadig. Det er seks uger.

- Det er dybt pinligt, at det skal tage så lang tid. Peter Michélsen, strandfoged, Fanø

Også selv om den risikerer at forurene farvandet med giftig hydraulikolie.

Også selv om Fanø ligger på kanten af Unescos verdensarv, Vadehavet.

også selv om Danmark i 2015 tiltrådte en international konvention om fjernelse af skibsvrag.

Dybt pinligt

- Det er dybt pinligt, at det skal tage så lang tid, siger strandfoged Peter Michélsen og ryster på hovedet.

Torsdag sidst på eftermiddagen var han på vej til det nu todelte vrag for at være med, når et hold dykkere fra Esbjerg endnu en gang skulle forsøge at lokalisere og tømme den tank ombord, som rummer giftig hydraulikolie. Tidligere forsøg på det samme lykkedes ikke.

- Det er ved at være en rodet affære, siger strandfogeden.

forsikring

Den internationale konvention om fjernelse af skibsvrag drejer sig om skibe på over 300 bruttotons, men en bekendtgørelse om ejers ansvar fastslår, at det også er et krav, at ejere af skibe ned til 20 bruttotons tegner en forsikring eller stiller en garanti for dækning af udgifterne ved fjernelse af et skibsvrag.

Kutteren hedder RI 534 Jamens Robert. Den ejes af Jens Christian Frederichsen fra Hvide Sande og er forsikret i Skibsforsikring Frederikshavn. Selskabet henvendte sig den 25. januar til BP Towing & Diving i Esbjerg og bad om at få olien fjernet fra skibet. Dengang lykkedes det ikke at fjerne den giftige hydraulikolie.