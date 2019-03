Nu kan du tage TV SYDs kandidattest

Om under 100 dage skal der være folketingsvalg i Danmark. Allerede nu kan du finde ud af, hvilken kandidat du er mest enig med.

TAG TV SYDS KANDIDATTEST HER

Skal vi genbruge mere, end vi gør i dag? Er den danske udlændingepolitik for stram? Eller skal der være brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet?

Nu kan du svare på disse og mange andre spørgsmål og finde ud af, hvilken folketingskandidat du er mest enig med.

Jeg synes det er mega fedt, at vi har vores egen regionale kandidattest. Betina Bendix, direktør, ​​​​TV SYD

TV SYD har i dag lanceret sin kandidattest til folketingsvalget 2019, og som noget nyt indeholder testen nu også flere regionale spørgsmål, så testen er blevet mere præcis end tidligere.

- Jeg synes, det er mega fedt, at vi har vores egen regionale kandidattest. Vores kandidattest til kommunalvalget i 2017 var vildt populær, og over tre millioner mennesker tog TV 2 og TV 2-regionernes kandidattest, siger Betina Bendix, der er direktør for TV SYD.

Også denne gang er kandidattesten et samarbejde mellem TV 2 og TV 2s regioner. Spørgsmålene i testen er lavet af Megafon og handler om de emner, som ifølge meningsmålinger er de vigtigste temaer for danskerne.

Derudover har TV SYD udvalgt en række spørgsmål, som er særligt vigtige for Syd- og Sønderjylland.

- Det er specielt for vores test, at vi har de regionale spørgsmål med, og det synes jeg virkelig er vigtigt, for jeg tror, at rigtig mange folk er i tvivl om, hvem de skal stemme på, siger Betina Bendix.

Folketingsvalget skal senest være afholdt 17. juni 2019.

