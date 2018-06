Nu sejler der igen turbåd på historisk dam

Det er 25 år siden, at der sidst har sejlet en turbåd på Haderslev Dam, men det bliver der lavet om på nu.

Derefter sejler båden til Restaurant Damende, hvor den vender om og sejler tilbage.



En tur tager 1,5 time.



Læs mere på Haderslevdambåd.dk Turene starter fra Inderdammen ved Bispebroen, og sejler videre til Danhostel og derefter til Bergs Plads ved dyrehaven i Haderslev. Her er der anlagt nye anløbsbroer til båden.Derefter sejler båden til Restaurant Damende, hvor den vender om og sejler tilbage.En tur tager 1,5 time.

Ikke siden 1993 har der været offentlig tursejlads på Haderslev Dam. Men i 2009 blev frøene til en ny båd sået.

Her kom der nemlig en mindesten for de omkomne fra ulykken på Haderslev Dam i 1959, der var Danmarks næststørste skibsulykke. En benzindunk, der var monteret forkert, eksploderede på en overfyldt turbåd. Det medførte, at 57 mennesker mistede livet.

Efter flere års hårdt arbejde sejler der igen en turbåd fra fredag eftermiddag.

- Det er noget, vi har set frem til, specielt de sidste tre-fire år, hvor vi har arbejdet meget intenst på det her, så det har jeg det fantastisk godt med, siger Ole Olesen, der er formand for Dambåden Haderslev SI.

I løbet af de seneste år er der blevet samlet 4,5 millioner kroner fra sponsorer og en folkeindsamling til skibet, der har fået navnet Dorothea.

- Der er jo helt fantastisk natur herude med både flora og fauna, jeg har blandt set havørnen sidde herude, og den er stor, så der er masser af oplevelse, siger Ole Olesen

Der er plads til 58 passagerer og fire besætningsmedlemmer på Dorothea, der er eldreven og derfor sejler lydløst. Derfor er der heller ikke brændstof ombord, som der var i 1959.

Dorothea sejler tre gange om dagen og har desuden ekstra ture for grupper.

