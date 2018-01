Lalandia har nu fået byggetilladelse til en ny, stor attraktion i Billund.

Til foråret kan gæster i Lalandia nyde en ny, stor attraktion, en sandskulpturpark, hvor kunstnere fra hele verden skal lave fantastiske figurer i sand.

- Det er med stor glæde, at vi kan løfte sløret for vores nye attraktion, som kommer til at tilføre Lalandia et nyt og spændende element, fortæller administrerende direktør Jan Harrit.

Temaet for skulpturparken skal skifte fra år til år, og i år bliver temaet vilde dyr.