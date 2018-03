Ny hærvejsmotorvej rykker tættere på virkeligheden

Antallet af biler på Vejlefordbroen er på kritisk niveau. Minister vil prioritere en ny hærvejsmotorvej.

- På en skala fra et til ti er det en ren tier. Så godt er det, siger en tilfreds formand for Hærvejskommitéen, socialdemokraten Poul Andersen, dagen efter, at transportminister Ole Birk Olesen, Liberal Alliance, mandag aften sagde, at en ny midtjysk motorvej står højt på hans ønskeliste, og at spaden bør sættes i jorden efter år 2020.

- Vejlefjordbroen er belastet og vil blive det endnu mere, hvilket gør en ny midtjysk motorvej til en endnu bedre ide. Den er et af de projekter, som Folketinget bør finde penge til, når der efter 2020 igen vil være midler til infrastruktur, sagde ministeren.

- Men jeg kan ikke sige, om det måske først bliver i 2025, sagde han.

Poul Andersen, der også er valgt til Region Syddanmark, hæfter sig ved, at det er et ministerløfte med indhold.

- Det er skrevet ind i regeringsgrundlaget, at der skal sættes i alt 65 millioner kroner af til en vvm-undersøgelse af en ny forbindelse fra Hobro via Give til Haderslev, så det er et løfte med indhold. Det kan jeg kun være tilfreds med, siger Poul Andersen til TV SYD.

Ifølge Hærvejskommitéen er behovet for en ny motorvejsforbindelse ned gennem midten af Jylland nødvendig for at aflaste trafiktrykket på E45 og på Vejlefjordbroen, hvor antallet af biler overstiger prognoserne.

Kommitéen oplyser, at op til 96.000 biler nu passerer broen på et døgn, hvilket er i kategorien ”kritisk trængsel”. Ifølge prognoser fra Vejdirektoratet skulle det trafiktal først være nået i år 2030.

Vejdirektoratet bekræfter umiddelbart tallene overfor Jyllands-Posten, men tilføjer, at det er for usikkert at drage så sikre konklusioner på baggrund af tal fra en meget kort periode.

- Men fortsætter væksten, som den har gjort de seneste mange år, så vil den kritiske trængsel være en realitet, siger ingeniør Niels Moltved fra direktoratet til avisen.