For første gang i 56 år: Kom på vandretur ved en af Danmarks værste forureninger

For første gang bliver det nu muligt at passere den afspærrede del af stranden ud for den stærkt forurenede Kærgård Klitplantage.

Onsdag formiddag indvier Region Syddanmark, Varde Kommune, Naturstyrelsen og ProVarde 29. maj den 2,8 kilometer lange Kærgård Strandsti.

For første gang i 56 år bliver det muligt at passere den afspærrede del af stranden ud for Kærgård Klitplantage. Gennem de 56 år har der været badeforbud på en 1,4 kilometer lang strækning ud for Kærgård Klitplantage som følge af en af Danmarkshistoriens værste forureningssager.

I samme tidsrum har det heller ikke været muligt at passere den forurenede del af stranden, men det bliver det nu.

I sikker afstand

Region Syddanmark, Varde Kommune, Naturstyrelsen og Erhvervsudvikling ProVarde har i samarbejde etableret en vandrerute, der går udenom det forurenede strandområde, så man i sikker afstand passerer gruberne, hvor Grindstedværket dumpede 286.000 kubikmeter forurenet spildevand fra 1956 til 1973.

Midt på den 2,8 kilometer lange rute i de fredede klitter i Kærgård Klitplantage er der opført et informationshus, hvor man kan blive klogere på historien bag forureningen og arbejdet med at gøre Kærgård Klitplantage fri for forurening.