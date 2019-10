Nye protester mod spareplaner i Kolding

Det er allerede mørkt, da de første demonstranter dukker op sent torsdag eftermiddag. Langsomt bliver der flere og flere på Akseltorv foran rådhuset, hvor man kan dufte pølsevognen over det meste af pladsen.

Der er forældre, bedsteforældre, socialt udsatte og børn, hvoraf enkelte er udsmykket i anledning af Halloween, som jo er i aften.

Betina Damgaard Sørensen har indkaldt til demonstrationen.

- Der var nogle, der opfordrede mig til at arrangere en demonstration mod besparelserne. Det har jeg gjort to gange før, så det var bare at gå på Facebook og skrive en indkaldelse, fortæller Betina Damgaard Sørensen, der selv er mor til to.

Besparelsen er på 80 millioner kroner ud af et samlet budget for Kolding Kommune i 2020 på mere end 5,5 milliarder kroner. Det lyder måske ikke af meget, men demonstranterne frygter, at det går ud over børnene, de handicappede og de socialt udsatte.

Demonstrationen begyndte klokken 17.30 og varede til klokken 19.00, hvor byrådet skulle holde møde og 2.behandle budgettet for næste år med besparelser og det hele.

- Det er mennesker, der sidder derinde, og de har et hjerte. Det kan godt ske, at vi råber for døve øren, men vi bliver ved med at råbe, indtil de tager de her hul-i-hovedet besparelser af bordet, siger Betina Damgaard