Nyt program på TV SYD sender familier i krig

Fem modige forældre skal i TV SYDs nye serie, Tæv Din Teenager, kæmpe mod deres børn i computerspillet Counter-Strike. Programmet skal bringe forældre og teenagere tættere på hinanden.

Fem forældre er på en mission: De vil tæve deres teenagere i computerspillet Counter-Strike. Eneste problem er, at ungerne spiller fremragende, mens de fem forældre stort set aldrig har spillet computerspil før.

Sådan lyder beskrivelsen af TV SYDs nye serie Tæv Din Teenager. I serien bliver fem forældre trænet af en professionel esports-coach, Andreas ”Jern” Thomsen. Han skaber et hold af de fem forudsætningsløse forældre gennem benhård fysisk træning, mentale udfordringer og ikke mindst masser af timer foran skærmen. Programmet erstatter nyhedsudsendelsen om søndagen.

-Tæv Din Teenager er vores store satsning i en ny strategi, hvor vi i weekenden flytter fokus fra korte tv-nyheder til mere gennemarbejdede programmer, siger Claus Christensen, chefredaktør på TV SYD.

Esport er en hastigt voksende industri, som millioner af teenagere verden over tager del i. Flere danske hold med primært unge mænd har vundet millioner af kroner i store turneringer i udlandet. Tæv Din Teenager tager fat i nogle af de bekymringer, mange forældre har over deres børns spil.

- Vi håber meget, at forældre og teenagere vil se programmerne sammen og få en snak om computerspil og de glæder og bekymringer, der er forbundet med børns spil på nettet, siger Claus Christensen, chefredaktør på TV SYD.

Programmet sendes første gang på søndag d. 7. januar klokken 19.30 på TV SYD.

Torsdag klokken lidt over 8 kan du møde forældrenes træner, Jern, og deltager Tina Nicolaisen og hendes søn Nicolai Nicolaisen i Go'Morgen Danmark, hvor de fortæller om at være med i Tæv Din Teenager.