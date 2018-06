Øjenvidne til gasalarm: Beredskabsplanen virkede tip-top

En dramatisk aften på Aabenraa Sygehus endte som en succesfuld test af beredskabsplanen, fortæller en afdelingssygeplejerske, der var til stede på sygehuset.

Politi, 19 mand fra Beredskabsstyrelsen og flere vogne rykkede sent tirsdag aften ud til en gasalarm på den Fælles Akutmodtagelse på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

Afdelingssygeplejerske Henriette Kaczmarek blev ringet op klokken 22.45, hvor sygehusets beredskabsplan var sat i gang på grund af et udslip, som hendes kollegaer ikke kunne identificere.

Da politi og beredskab ankom, var årsagen stadig ukendt.

- De havde mistænke om, at det var en gasart, fortæller Henriette Kaczmarek til TV SYD.

- Flere sygeplejersker og en læge får pludselig åndedrætsproblemer, voldsom kriller i halsen og hoster. De har alle de samme symptomer og får derfor mistanke om et udslip.

- Det hele fungerede tip-top, siger afdelingssygeplejerske Henriette Kaczmarek om sygehusets beredskabsplan. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Patienterne tog det roligt

Patienterne fik hurtigt besked.

- Der var selvfølgelig nogle, der blev forskrækkede. Men de tog det stille og roligt. Vi fik behandlet så mange som muligt færdige i en fart og sendt dem videre, så der var så få patienter i området som muligt, siger hun.

Det tog lidt tid at finde kilden til udslippet. Men det viste sig at være en 32-årig patient, der havde medbragt en ødelagt peberspray.

Han er nu sigtet for overtrædelse af våbenloven og ordensbekendtgørelsen og kan se frem til en bøde.

Episoden blev en intern øvelse

Episoden medførte, at en del af hospitalet måtte afspærres og evakueres. Men det, der begyndte som en dramatisk aften med frygt for gasudslip, endte med at blive en god test af sygehusets beredskabsplan, forklarer Henriette Kaczmarek.

- Det hele fungerede tip-top. Alle hjalp hinanden, og der var et fantastisk samarbejde på kryds og tværs. Så det blev faktisk til en lille, intern øvelse. Der var fuldstændig ro og godt humør – og alle hjalp hinanden, siger hun.

Beredskabsplanen skal nu tales igennem og evalueres. Men afdelingssygeplejersken forventer ikke, at episoden fører til ændrede procedurer.