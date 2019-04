Øksemand indlagt på psykiatrisk hospital

Politiet vil ikke fremstille mand, der søndag gik amok med økse - han er i stedet indlagt på psykiatrisk hospital.

Den 25-årige mand, der søndag forsøgte at køre ind i en gruppe mennesker ved et busstoppested og senere smadrede en bil med en økse, vil ikke blive fremstillet for en dommer.

Han er i stedet i pssykiatrisk behandling, oplyser vagtchefen for Sydøstjyllands Politi mandag morgen.

Dramaet begyndte i Horsens ved 12.30-tiden søndag, hvor manden kørte i sin bil direkte hen imod nogle personer, der ventede ved et busstoppested på Svanes Plads. I andre gader truede han flere personer med bank og knust alle ruderne på en parkeret bil. Men det var kun begyndelsen.

Klokken 13.37 blev politiet alarmeret om, at manden var ved at bryde ind i et hus på Bakkevej i Hornsyld med en økse. Han kendte de personer, som bor i huset, forklarer politiet. Beboerne nåede heldigvis ud, inden manden kom ind.

Efter en omfattende forfølgelse helt til Hobro, vendte manden sin bil og kørte igen mod syd. Derfor fik politiet spærret motorvejen af ved Hedensted, så de kunne fange ham ved afkørsel 58 i Løsning.

Anholdelsen skete uden dramatik.

Op imod 20 politibiler var på et tidspunkt involveret i jagten på manden.

Politiet vurderer, at manden er psykisk ustabil - og det er årsagen til, at den 25-årige ikke bliver fremstillet, men i stedet er i behandling.