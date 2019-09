Omfattende kontrol af lastbiler udløser mange sager

Tirsdag slog politiet til over hele landet med en omfattende kontrol af lastbiler og chauffører. Kontrollen på den sønderjyske motorvej førte til mere end 20 sager.

PÅ samme tid stoppede politiet lastbiler tre steder på det danske motorvejsnet - nemlig på E45 ved Tilst nord for Aarhus, ved Storebæltsbroen på Sjællandssiden og på E45 ved rastepladsen Ustrup V, hvor Tungvognscenter Syd foretog kontrollen.

Her blev kontrolleret 59 køretøjer, og heraf var 34 udenlandske.

Kontrollen foregik i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands politi, Sydøstjyllands politi med deltagelse af bl.a. en narkohund, Færdselsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsens veterinære rejsehold.

Der blev særligt kontrolleret transport af affald i samarbejde med miljøstyrelsen og kontrol af dyretransporter i samarbejde med Fødevarestyrelsen og der blev ikke fundet overtrædelser på disse områder.

Det blev dog til mere end 20 andre sager.

Seks køretøjer havde så store fejl og mangler, at de blev indkaldt til syn, ligesom 9 andre lastbiler havde fejhl, der udløser bøde.

Der blev også fundet fejl og maniplulation af det apparatur, der skal registrere chaufførens køre- og hviletid, ligsesom en lastbil blev tilbageholdt, da der var gjort indgreb i ad-bluesystemet, der skal mindske forureningen fra udstødningen.

- Resultatet viser desværre, at der god grund til, at vi holder et vågent øje med de mange lastbiler, der hver dag passerer området. Det er er især nødvendigt, at vi sætter ind imod de vognmænd og chauffører, der omgår registreringen af køre-og hviletid, da trætte chauffører er farlige i trafikken, siger vicepolitiinspektør Jesper Engelund, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

Tungvognskontrollerne er et led i politiets målrettede færdselsindsats, der har til formål at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken og sikre overholdelse af relevant lovgivning for tungvognsområdet.